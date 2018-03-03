На Дону 16-летняя девушка пострадала при столкновении ВАЗа с ограждением



В Ростовской области 16-летняя школьница получила травмы во время столкновения «семерки» с ограждением. ДТП случилось около 20:30 на пересечении Баклановского проспекта и улицы Кривошлыкова в Новочеркасске.



По предварительной информации, мужчина за рулем «ВАЗ-2107» ехал с превышением скорости в сторону Юбилейной площади. На скользкой дороге водитель не справился с управлением и «влетел» в ограждение аллеи. Металлические прутья насквозь пронзили кузов легковушки и вошли в салон.



В результате ЧП травмы получила 16-летняя пассажирка авто, сидевшая в кресле рядом с водителем. Как сообщает DonDay Новочеркасск, пострадавшую доставили в больницу.