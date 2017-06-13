На Дону 15-летний подросток погиб от удара током, взобравшись на вагон-зерновоз





В Азовском районе Ростовской области от удара током на станции Каяла погиб 15-летний подросток из посёлка Койсуг.



Трагический случай произошёл около 14 часов 15 июня недалеко от села Самарское. Двое школьников гуляли по территории станции, где стоял грузовой состав с вагонами-зерновозами. Один подросток передал другому между вагонами велосипед, после чего решил взобраться на крышу состава.

- При подъеме на вагон между мальчиком и высоковольтными проводами образовалась электрическая дуга. Произошла вспышка, затем раздался так называемый хлопок, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. - Мальчик получил удар током высокого напряжения, от которого скончался на месте происшествия.



Следователи осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося, родственники мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранителям также предстоит установить условия проживания и воспитания подростка.