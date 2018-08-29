На Дону 13-летняя девочка отравилась таблетками





В Ростовской области 13-летняя девочка отравилась таблетками. Подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии.



ЧП произошло в селе Крюков Тацинского района 29 августа. Девочка была дома вместе с семьёй, пишет DonDay.ru. В какой-то момент ей стало плохо, она упала на пол и начала биться в судорогах. Родители вызвали «скорую». Прибывшие медики госпитализировали девочку в тяжёлом состоянии с диагнозом «медикаментозное отравление».



Позже выяснилось, что школьница нашла в комнате сестры противотуберкулёзные препараты. Из любопытства девочка выпила несколько таблеток.



30 августа школьницу перевели в 20-ю городскую больницу Ростова. Она находится под тщательным наблюдением врачей.