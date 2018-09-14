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На День города неизвестные напали и порезали ростовчанина

На День города неизвестные напали и порезали ростовчанина

После Дня города ростовчанин попал в больницу с ножевым ранением. На мужчину напали на улице.

Когда 39-летний Алексей С. возвращался домой, на улице Вавилова к нему пристали хулиганы. Незнакомцы задирали и оскорбляли мужчину, а затем один из них достал нож. Он несколько раз ударил ростовчанина в грудную клетку. Когда мужчина упал, отморозки сбежали. Через какое-то время Алексею удалось встать и добраться до дома. Там он вызвал скорую и полицию, сообщает DonDay.ru.

В состоянии средней тяжести, с резаной раной, пострадавшего доставили в БСМП.

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