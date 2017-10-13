На Центральном рынке в Ростове неизвестные зарезали мужчину



На Центральном рынке в Ростове неизвестные зарезали мужчину. ЧП произошло в ночь с 14 на 15 октября на улице Московской.



Свидетели происшествия утверждают, что трое мужчин ругались посреди улицы. Во время словесной перепалки один из них достал нож и вонзил в шею обидчику. 55-летний горожанин от полученного ранения скончался на месте.



- Сотрудники полиции выполнят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.