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На Центральном рынке в Ростове неизвестные зарезали мужчину

На Центральном рынке в Ростове неизвестные зарезали мужчину
На Центральном рынке в Ростове неизвестные зарезали мужчину. ЧП произошло в ночь с 14 на 15 октября на улице Московской.

Свидетели происшествия утверждают, что трое мужчин ругались посреди улицы. Во время словесной перепалки один из них достал нож и вонзил в шею обидчику. 55-летний горожанин от полученного ранения скончался на месте.

- Сотрудники полиции выполнят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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