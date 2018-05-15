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На Буденновском в Ростове иномарка врезалась в автобус со студентами

На Буденновском в Ростове иномарка врезалась в автобус со студентами
В центре донской столицы пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 9 часов утра 17 мая на проспекте Буденновском.

По словам очевидцев, автобус со студентами Таганрогского института имени А. П. Чехова и «Мерседес» двигались в сторону Центрального рынка. В результате аварийной ситуации автомобили столкнулись.

Информация о пострадавших, как и причина столкновения, в настоящее время уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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