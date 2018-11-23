На берег в Таганроге выбросило мёртвую морскую свинью



На побережье Таганрогского залива местные жители нашли мёртвую морскую свинью (или азовского дельфина). Труп морского обитателя обнаружили 25 ноября.



Люди обратили внимание на необычный чёрный цвет млекопитающего. Некоторые считают, что азовка пострадала от рук браконьеров, другие — что она погибла из-за плохой экологии в заливе.



- Тёмный цвет дельфина обусловлен естественными процессами разложения кожных покровов, - сообщил научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Евгений Олейников.



Евгений сказал, что по фото невозможно определить причину гибели животного. Также нельзя точно назвать его возраст. Предположительно, это взрослая особь.



По словам зоологов, дельфины могут выброситься на берег из-за травм или болезней. Когда у них не остаётся сил держаться на воде, они отдаются воле волн. Так они и оказываются на суше. Помимо этого, морских обитателей зачастую оглушает сейсморазведкой или подводными акустическими системами военных кораблей.



Азовки могут вырастать в длину до полутора метров и весить до 30 килограммов. Они способны погружаться на глубину до 75 метров и задерживать дыхание на шесть минут.