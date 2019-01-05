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На автодороге в Ростовской области ВАЗ врезался в фуру: погибла 39-летняя женщина

На автодороге в Ростовской области ВАЗ врезался в фуру: погибла 39-летняя женщина
На автодороге в Ростовской области ВАЗ врезался в фуру. Авария случилась 7 января на трассе М-4 «Дон».

На 1 003-м километре автодороги, в районе Шахт, 45-летний мужчина на «ВАЗ-2112» не справился с управлением и врезался в большегруз «Ман» под управлением 54-летнего водителя. Затем поврежденная легковушка буквально влетела в прицеп другого грузовика.

- В аварии погибла 39-летняя пассажирка отечественного автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

После аварии легковушка оказалась смята, словно консервная банка. Спасатели и очевидцы аварии с трудом смогли вызволить водителя и пассажиров ВАЗа из салона автомобиля.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Они выясняют все детали случившегося.

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