На 43-летнего ростовчанина напали с ножом



12 июля в Ростове на 43-летнего жителя совершили нападение. Преступление произошло около часа ночи на улице Оганова. Об этом сообщает DonDay.ru.



По информации издания, на улице к мужчине подошли неизвестные. Между ними возник конфликт, в результате которого один из преступников с ножом напал на пострадавшего. Чтобы защититься, мужчина схватил лезвие ножа рукой, из-за чего получил травму. После этого злоумышленники начали жестоко избивать мужчину до тех пор, пока тот не потерял сознание.



Прибывшие на место медики зафиксировали большую потерю крови и травмы. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.