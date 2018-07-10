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На 43-летнего ростовчанина напали с ножом

На 43-летнего ростовчанина напали с ножом
12 июля в Ростове на 43-летнего жителя совершили нападение. Преступление произошло около часа ночи на улице Оганова. Об этом сообщает DonDay.ru.

По информации издания, на улице к мужчине подошли неизвестные. Между ними возник конфликт, в результате которого один из преступников с ножом напал на пострадавшего. Чтобы защититься, мужчина схватил лезвие ножа рукой, из-за чего получил травму. После этого злоумышленники начали жестоко избивать мужчину до тех пор, пока тот не потерял сознание.

Прибывшие на место медики зафиксировали большую потерю крови и травмы. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.

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