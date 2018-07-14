Авторизация

Регистрация


  • USD 62.44
  • EUR 73.24
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Мужчину, убившего свою бывшую возлюбленную, осудили в Ростовской области

Мужчину, убившего свою бывшую возлюбленную, осудили в Ростовской области
В Ростовской области осудили мужчину, убившего экс-возлюбленную, с которой у них был общий ребенок-инвалид. Злоумышленника признали виновным по статье «Убийство».

Судом установлено, что в канун 2018 года мужчина пришел домой к своей экс-возлюбленной и 4-летнему сыну-инвалиду. У сожителей возникла ссора, во время которой мужчина достал нож и вонзил в тело женщины. От полученных травм жизненно важных органов женщина скончалась на месте.

- Подсудимый свою вину не признал, однако следствием были собраны неоспоримые доказательства вины подсудимого, - отметили в прокуратуре Ростовской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.