Мужчину, убившего свою бывшую возлюбленную, осудили в Ростовской области



В Ростовской области осудили мужчину, убившего экс-возлюбленную, с которой у них был общий ребенок-инвалид. Злоумышленника признали виновным по статье «Убийство».



Судом установлено, что в канун 2018 года мужчина пришел домой к своей экс-возлюбленной и 4-летнему сыну-инвалиду. У сожителей возникла ссора, во время которой мужчина достал нож и вонзил в тело женщины. От полученных травм жизненно важных органов женщина скончалась на месте.



- Подсудимый свою вину не признал, однако следствием были собраны неоспоримые доказательства вины подсудимого, - отметили в прокуратуре Ростовской области.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.