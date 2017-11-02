Мужчину с восемью килограммами марихуаны задержали в Ростовской области
Мужчину с восемью килограммами марихуаны задержали в Ростовской области. Инцидент произошел в Миллеровском районе.
По предварительной информации, у ранее судимого за хранение наркотиков мужчины обыскали жилище. Полицейские нашли коробку с восемью килограммами растительной массы.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…», - отметили в ГУ МВД России по Ростовской области.