Мужчину с 30 тыс. бутылками контрафактного алкоголя задержали в Ростовской области



Мужчину с 30 тыс. бутылками контрафактного алкоголя задержали в Ростовской области. Нарушитель обвиняется по статье «Сбыт фальсифицированной алкогольной продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей».



По предварительным данным, мужчина несколько месяцев распространял нелегальный алкоголь на территории Новочеркасска. По итогам проверки полицейские изъяли порядка 30-ти тысяч бутылок различного нелегального алкоголя.



-В данный момент следствие по делу продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. – Устанавливаются личности других членов группировки.