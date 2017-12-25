Мужчину осудили на 13 лет за нападение на пенсионерок в Ростове



Мужчину осудили на 13 лет за нападение на пенсионерок в Ростове. Злоумышленника признали виновным по статье «Разбой».



Судом установлено, что осужденный с монтировкой нападал на женщин преклонного возраста. Когда они теряли сознание после удара по голове, мужчина отбирал у них все деньги и скрывался. Причем забирал все, что было, суммы краденого варьируются от 165 рублей до 50 тысяч рублей.



-Суд приговорил мужчину к 13-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе Прокуратуры Ростовской области.