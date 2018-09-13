Мужчину, ограбившего восемь ростовчанок за две недели, задержали



Мужчину, ограбившего восемь ростовчанок за две недели, задержали. В начале сентября 29-летний подозреваемый набросился на горожанку и сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном. Затем злоумышленник убежал.



Сотрудники полиции арестовали его 13 сентября. Правоохранители выяснили, что за две недели мужчина совершил семь аналогичных грабежей. Он набрасывался на ростовчанок старше 50 лет, отбирал у них ювелирные украшения и убегал. Злоумышленник ограбил местных жительниц на общую сумму около 200 тысяч рублей. Также полицейские установили, что 29-летний мужчина ранее был судим за грабеж, кражу и незаконное хранение наркотиков.



- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Часть похищенных ювелирных украшений изъяли и вернули законным владелицам.