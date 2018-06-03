Мужчину, насиловавшего двух сестер, осудили в Ростове



Ворошиловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, насиловавшего двух девушек. Его признали виновным по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Вымогательство», а также «Нарушение неприкосновенности частной жизни».



По версии суда, в течение девяти месяцев мужчина приходил к двум сестрам, снимающим квартиру. Он их систематически насиловал. Одной из сестер он угрожал распространить в сети видео полового акта, где присутствовала девушка. Чтобы злоумышленник не выложил в Интернет видео, она за эти девять месяцев отдала ему около 200 тысяч рублей.



Кроме того, негодяй опубликовал на странице в одной из соцсетей фото своей бывшей девушки в обнаженном виде.



- Приговором суда его признали виновным и назначили 9,6 лет в колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Ворошиловского суда. - Также он обязан выплатить пострадавшим по миллиону рублей моральной компенсации.



Приговор в законную силу не вступил.