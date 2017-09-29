Мужчину без памяти нашли в Ростовской области



Мужчину без памяти нашли в Ростовской области. Его нашли в июле 2017 года и до сих пор безуспешно пытаются узнать что-либо о его родственниках.



Найденный мужчина называет себя «Саша». Так же он говорит, что ему 52 года. Из воспоминаний у него осталось места жительства – Ростов, и имя его матери - Светлана Ивановна Апаршина. Женщине, по словам Саши, 71 год. Больше он о себе ничего не помнит.



Еслм кому-то знаком Саша, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.