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Мужчину без памяти нашли в Ростовской области

Мужчину без памяти нашли в Ростовской области
Мужчину без памяти нашли в Ростовской области. Его нашли в июле 2017 года и до сих пор безуспешно пытаются узнать что-либо о его родственниках.

Найденный мужчина называет себя «Саша». Так же он говорит, что ему 52 года. Из воспоминаний у него осталось места жительства – Ростов, и имя его матери - Светлана Ивановна Апаршина. Женщине, по словам Саши, 71 год. Больше он о себе ничего не помнит.

Еслм кому-то знаком Саша, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.

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