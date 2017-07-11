Мужчине, которого расстрелял зять-полицейский на трассе Ростов - Таганрог, ампутировали руку





Мужчине, которого расстрелял зять-полицейский на трассе Ростов - Таганрог, ампутировали руку. В больнице Мясниковского района раненому удалили левую руку и часть плеча. Врачи приняли такое решение, чтобы сохранить жизнь ростовчанину.



Ранение было слишком тяжелым. Ткани левой руки начали постепенно отмирать. Сохранить конечность не удалось, сообщает DonDay.ru.



Спустя несколько дней после операции раненого мужчину перевели в ЦГБ города Ростова. На данный момент врачи оценивают состояние потерпевшего как тяжелое.



Напомним, что 11 июля майор полиции Сергей Кадацкий из охотничьего ружья расстрелял автомобиль, в котором ехали его бывшие жена и тесть. Женщина скончалась на месте происшествия. Её отец доставлен в реанимацию больницы Чалтыря.



Через два часа после происшествия стрелявшего задержали и доставили в отделение полиции. В конце дня Кадацкий был уволен из органов.



В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».