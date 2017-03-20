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Мужчина заживо сгорел в строительном вагончике в Ростовской области

Мужчина заживо сгорел в строительном вагончике в Ростовской области

Мужчина заживо сгорел в строительном вагончике в Семикаракорском районе Ростовской области. Трагедия произошла 21 марта около двух часов дня в хуторе Новоромановский.

52-летний мужчина работал на ферме и отдыхал в строительном вагончике, который находился на ее территории. Постройка загорелась из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя охватило площадь 18 кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Кроме погибшего мужчины, в вагончике больше никого не было. В тушении принимали участие две пожарные машины и шесть человек личного состава. Горение полностью потушили в 14:10.

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