Мужчина зарезал и забил гантелей своего сына в Ростовской области





Мужчина зарезал и забил гантелей своего сына в городе Гуково. 20 марта подозреваемого задержали.



По данным пресс-службы Следственного управления по Ростовской области, 16 марта 62-летний мужчина серьезно поссорился со своим 28-летним сыном. Разозленный отец схватил нож, бросился на молодого человека и несколько раз пырнул его в живот. Но этого ему показалось мало. Он взял тяжелую металлическую гантелю и начал бить истекающего кровью сына по голове. Парень скончался на месте происшествия.



Уголовное дело по статье «Убийство» направили в суд. Мужчину задержали и заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.