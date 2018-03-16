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Мужчина забил своего отца кочергой в Ростовской области

Мужчина забил своего отца кочергой в Ростовской области
Мужчина забил своего отца кочергой в Ростовской области. Происшествие случилось вечером 19 марта в городе Красный Сулин.

По предварительной информации, мужчины вечером употребляли алкогольные напитки у себя дома. Между ними завязалась ссора, которая под действием алкоголя переросла в драку. 32-летний мужчина схватил кочергу и начал избивать ею своего 58-летнего отца. Сын нанес по меньшей мере 13 ударов, от которых потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый был задержан в тот же вечер. Он сознался в содеянном.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. - Решается вопрос о мере пресечения.

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