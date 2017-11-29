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Мужчина выпал из окна 8-го этажа в Ростове

Мужчина выпал из окна 8-го этажа в Ростове
В Ростове 41-летний мужчина выпал из окна 8-го этажа. Трагический случай произошёл днём 1 декабря на улице Миронова.

Тело погибшего лежало на асфальте под окнами многоэтажки. Очевидцы вызвали на место полицию. Мужчина жил в том же доме, возле которого его нашли. В момент происшествия в квартире, кроме него, никого не было.
- По факту происшествия проводится проверка, - прокомментировали в Следственном управлении Ростовской области, - устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В ведомстве добавили, что назначен ряд экспертиз, в том числе на наличие в крови наркотических веществ и алкоголя.

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