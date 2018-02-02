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Мужчина врезался в столб из-за случившегося инфаркта в Ростовской области

Мужчина врезался в столб из-за случившегося инфаркта в Ростовской области
В Ростовской области мужчина врезался в столб из-за случившегося инфаркта. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 февраля около 20.00 в станице Кривянской. Об этом сообщает портал DonDay Новочеркасск.

Пенсионер на своей «четверке» возвращался домой, когда ему стало плохо. Он не стал останавливаться, а буквально через минуту автомобиль влетел в столб. После этого машину отбросило на припаркованную «семерку».

Мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали инфаркт.

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