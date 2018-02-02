Мужчина врезался в столб из-за случившегося инфаркта в Ростовской области



В Ростовской области мужчина врезался в столб из-за случившегося инфаркта. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 февраля около 20.00 в станице Кривянской. Об этом сообщает портал DonDay Новочеркасск.



Пенсионер на своей «четверке» возвращался домой, когда ему стало плохо. Он не стал останавливаться, а буквально через минуту автомобиль влетел в столб. После этого машину отбросило на припаркованную «семерку».



Мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали инфаркт.