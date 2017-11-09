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Мужчина в Ростовской области угнал автомобиль собутыльника, когда тот спал на заднем сиденье

Мужчина в Ростовской области угнал автомобиль собутыльника, когда тот спал на заднем сиденье
Мужчина в Ростовской области угнал автомобиль собутыльника, когда тот спал на заднем сиденье. Инцидент произошел в городе Волгодонске.

По предварительным данным, двое мужчин выпивали. Один из них отправился в свою «Ниву Шевроле» и уснул на заднем сиденье. Его 29-летний собутыльник сел в машину и, не заметив, что друг находится сзади, отправился по своим делам. Однако через несколько метров машина застряла в грязи, а неудавшийся угонщик сбежал в неизвестном направлении.

- Похитителя задержали в тот же день, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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