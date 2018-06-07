Мужчина в Ростовской области убил своего приятеля и сжег его тело на территории старого детского сада



Мужчина в Ростовской области убил своего приятеля и сжег его тело на территории старого детского сада. Труп обнаружили местные жители 6 июня в Красносулинском районе в поселке Скелеватский. О происшествии сообщает портал «Красный бумер».



Как сообщает издание, два местных жителя поссорились, и между ними началась драка. В итоге один забил второго тяжелым предметом.



Чтобы скрыть следы преступления, тело убитого он обложил ветками сухих деревьев и старых покрышек и поджег. Спустя время тело нашли очевидцы.