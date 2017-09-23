Мужчина умер за рулём своей иномарки в Ростове



Мужчина умер за рулём своей иномарки в Ростове.



Около 7 утра 25 сентября жители улицы 2-ая Краснодарская заметили водителя, который сидел без движения за рулём «Хендай Акцент». Автовладелец ни на что не реагировал. Ростовчане вызвали на место полицию.

- Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - по предварительным данным, мужчина скоропостижно скончался. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.



Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. Его личность уже установлена. Умершему водителю было 48 лет.