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Мужчина умер за рулём своей иномарки в Ростове

Мужчина умер за рулём своей иномарки в Ростове
Мужчина умер за рулём своей иномарки в Ростове.

Около 7 утра 25 сентября жители улицы 2-ая Краснодарская заметили водителя, который сидел без движения за рулём «Хендай Акцент». Автовладелец ни на что не реагировал. Ростовчане вызвали на место полицию.
- Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - по предварительным данным, мужчина скоропостижно скончался. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. Его личность уже установлена. Умершему водителю было 48 лет.

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