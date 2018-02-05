Мужчина украл у жителя Красного Сулина 300 килограммов угля





В Ростовской области задержали подозреваемого в краже угля у жителя Красного Сулина.



По предварительным данным, мужчина забрался в сарай, расположенный во дворе частного дома. Через открытое окно он пробрался в хозпостройку и вынес оттуда три мешка угля общим весом около 300 килограммов. Сумма ущерба составила приблизительно 10 тысяч рублей.

- Подозреваемый в краже угля был задержан 6 февраля в переулке Обороны в Красном Сулине, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».