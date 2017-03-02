Мужчина украл телефон и свалил вину на товарища в Волгодонске





Мужчина украл телефон и попытался оклеветать товарища в Волгодонске. 28 февраля 30-летний местный житель украл мобильный в одном из кафе города. После этого мужчина пошел в полицию и написал заявление на своего друга, сообщив, что это его товарищ украл телефон у него самого и перед этим еще и избил.



По данным ГУ МВД по Ростовской области, стоимость украденного мобильного составила около 13 тыс. руб. На злоумышленника завели уголовное дело по двум статьям: «Заведомо ложный донос» и «Кража».