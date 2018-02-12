Авторизация

Регистрация


  • USD 57.77
  • EUR 71.17
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Мужчина угнал машину у пьяного приятеля, пока тот спал

Житель Ростова угнал у своего приятеля машину, пока тот спал после застолья.

Мужчины вместе выпивали. Когда владелец автомобиля заснул, его приятель забрал ключи и угнал «ВАЗ-2104». Обнаружив пропажу, ростовчанин обратился в полицию.
- По подозрению в краже автомобиля сотрудники ГИБДД задержали 42-летнего мужчину, ранее судимого за мошенничество, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.