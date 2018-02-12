Мужчина угнал машину у пьяного приятеля, пока тот спал

Житель Ростова угнал у своего приятеля машину, пока тот спал после застолья.



Мужчины вместе выпивали. Когда владелец автомобиля заснул, его приятель забрал ключи и угнал «ВАЗ-2104». Обнаружив пропажу, ростовчанин обратился в полицию.

- По подозрению в краже автомобиля сотрудники ГИБДД задержали 42-летнего мужчину, ранее судимого за мошенничество, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».