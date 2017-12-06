Мужчина, убивший актрису из Шахт, три года назад потерял жену и ребёнка





Мужчина, убивший 37-летнюю актрису шахтинского драм-театра Оксану Половину, три года назад потерял жену и ребёнка. Женщина умерла при родах. Не исключено, что именно эта трагедия надломила психику мужчины.



Оксану 36-летний Николай Н. встретил спустя несколько месяцев после трагедии, сообщает DonDay.ru Шахты. Артистка приняла Николая и его дочь. 10-летняя девочка жила вместе с ними. У мужчины не было постоянного места работы, он перебивался случайными заработками.

– Все финансовые проблемы легли на плечи Оксаны, она работала в нескольких местах - разрывалась между театром, домом культуры, детским садом и кастингами, - рассказали изданию знакомые семьи. - Недавно вернулась со съёмок сериала в Москве для телеканала «Россия».



По словам соседей актрисы, её сожитель был очень ревнивым, часто подозревал гражданскую жену в том, что она собирается его бросить. Накануне трагедии, пара снова поругалась, Оксана, действительно, хотела расстаться с сожителем.



Напомним, зверская расправа над актрисой Оксаной Половиной произошла вечером 7 декабря. Сожитель сначала обезобразил её лицо, а потом убил выстрелом в голову. От рук изверга пострадала и 70-летняя мама женщины. Мужчина ранил пенсионерку ножом в шею, после чего выстрелил ей в спину.



Как уже установили следователи, подозреваемый стрелял из обреза охотничьего ружья.

- Установлено, что мужчина незаконно изготовил и хранил в доме оружие, из которого произвел выстрелы, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - В настоящее время он задержан.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по четырём статьям: «Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия» и «Незаконное изготовление оружия».