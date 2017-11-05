Мужчина убил свою сожительницу в Ростовской области





В городе Волгодонские мужчина убил свою сожительницу. Преступление произошло в одной из квартир дома на улице Ленина ночью 5 ноября.



По предварительным данным, 63-летний местный житель выпивал дома вместе со своей 53-летней гражданской супругой. Внезапно между сожителями произошла ссора. В порыве гнева волгодончанин схватил нож и ударил им женщину. От полученного ранения она скончалась. Мужчина с места происшествия сбежал.



В ГУ МВД Ростовской области сообщили, что подозреваемый уже задержан.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - добавили в донском главке.



Ранее мужчина был судим за кражу. Расследование уголовного дела продолжается.