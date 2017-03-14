Мужчина сгорел в сарае в Ростовской области



В Ростовской области мужчина сгорел в сарае. Трагедия произошла в ночь с 14 на 15 марта, в хуторе Гапкин Константиновского района.



По предварительной информации, погибший был бездомным. Он зашел погреться в хозпостройку и развел там костер. В итоге разгорелся пожар.

- Огонь охватил площадь 12 кв. м.,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- В тушении принимали участие четыре спасателя и одна единица техники.



На борьбу с огнем у пожарных ушло более получаса. Личность погибшего устанавливают.