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Мужчина сгорел в сарае в Ростовской области

Мужчина сгорел в сарае в Ростовской области
В Ростовской области мужчина сгорел в сарае. Трагедия произошла в ночь с 14 на 15 марта, в хуторе Гапкин Константиновского района.

По предварительной информации, погибший был бездомным. Он зашел погреться в хозпостройку и развел там костер. В итоге разгорелся пожар.
- Огонь охватил площадь 12 кв. м.,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- В тушении принимали участие четыре спасателя и одна единица техники.

На борьбу с огнем у пожарных ушло более получаса. Личность погибшего устанавливают.

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