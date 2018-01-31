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Мужчина сгорел в машине в Новочеркасске

Мужчина сгорел в машине в Новочеркасске
Фото: Ti71.ru

В Новочеркасске в сгоревшей машине нашли тело мужчины.

Возгорание произошло 1 февраля около половины девятого утра. На улице Машиностроителей загорелся «ВАЗ-2109». Автомобиль был охвачен огнём на площади два квадратных метра.
- В результате происшествия погиб 58-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар был ликвидирован до прибытия пожарной охраны.

На тушение направлялись четыре спасателя и одна единица техника. Причины возгорания устанавливаются.

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