Мужчина сгорел в машине в Новочеркасске
Фото: Ti71.ru
В Новочеркасске в сгоревшей машине нашли тело мужчины.
Возгорание произошло 1 февраля около половины девятого утра. На улице Машиностроителей загорелся «ВАЗ-2109». Автомобиль был охвачен огнём на площади два квадратных метра.
- В результате происшествия погиб 58-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар был ликвидирован до прибытия пожарной охраны.
На тушение направлялись четыре спасателя и одна единица техника. Причины возгорания устанавливаются.