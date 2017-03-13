Мужчина сгорел в костре в Ростовской области





Мужчина сгорел в костре в Чертковском районе Ростовской области. Трагедия произошла 14 марта в хуторе Кадамов, на улице Лесной, 43. 50-летний хозяин дома примерное в одиннадцать часов утра зажег костер во дворе дома. Но из-за костра разгорелся пожар, мужчина не смог справиться с огнем и погиб.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил пять кв. м. В тушении принимали участие одна единица техники и два человека. . Горение ликвидировали в 11:31, пожар полностью потушили в 11:35.