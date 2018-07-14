Мужчина с ножом набросился на людей в Ростовской области



В Таганроге Ростовской области мужчина на остановке напал на людей. Происшествие случилось около 17:00 16 июля на углу улицы Фрунзе и переулка Гоголевского.



Очевидец инцидента Анна Л. рассказала, что сразу обратила внимание на странного мужчину на трамвайной остановке. Внешне он выглядел нормально, был в аккуратной одежде и не казался пьяным. Но поведение его было неадекватным: мужчина ходил по дороге возле тротуара, бессвязно бормоча что-то себе под нос. Позднее он стал более агрессивным.



– Мужчина стал приставать к людям и оскорблять их, выражаться нецензурно, затем начал размахивать ножом в толпе людей, – рассказала женщина.



Перепуганные люди поспешили покинуть остановку. Нападавший, в свою очередь, вышел на проезжую часть, где его едва не сбил трамвай. После этого он снова несколько раз набросился на оставшихся пешеходов. Горожане вызвали полицию.



Анна не знает, чем закончилось происшествие, с дочкой они сели в подходящий им транспорт и уехали с места событий. Она описала приметы неадекватного мужчины: его возраст – около 45-50 лет, темно-русые волосы, на нем были надеты синяя футболка и черные штаны.



Сообщается, что нападавший уже был задержан, однако его могут освободить, если он окажется психически нездоровым.