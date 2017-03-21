Мужчина пытался зарезать свою собутыльницу в Таганроге





Мужчина пытался зарезать свою собутыльницу в Таганроге. 36-летнего злоумышленника задержали 22 марта.



Как выяснилось, накануне житель города в своей квартире вместе с 46-летней знакомой распивали спиртные напитки. Но мирная беседа за бутылкой спиртного переросла в серьезную ссору. Разгневанные мужчина и женщина выбежали из квартиры на улицу, где пьяный хозяин квартиры бросился на собутыльницу с ножом, который он успел прихватить из кухни. С серьезным ножевым ранением пострадавшую отвезли в больницу.



Задержанный оказался рецидивистом. Ранее его судили за кражу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».