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Мужчина пытался зарезать свою собутыльницу в Таганроге

Мужчина пытался зарезать свою собутыльницу в Таганроге

Мужчина пытался зарезать свою собутыльницу в Таганроге. 36-летнего злоумышленника задержали 22 марта.

Как выяснилось, накануне житель города в своей квартире вместе с 46-летней знакомой распивали спиртные напитки. Но мирная беседа за бутылкой спиртного переросла в серьезную ссору. Разгневанные мужчина и женщина выбежали из квартиры на улицу, где пьяный хозяин квартиры бросился на собутыльницу с ножом, который он успел прихватить из кухни. С серьезным ножевым ранением пострадавшую отвезли в больницу.

Задержанный оказался рецидивистом. Ранее его судили за кражу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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