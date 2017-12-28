Мужчина пострадал во время пожара в частном доме в Ростовской области



Мужчина пострадал во время пожара в частном доме в Ростовской области. Происшествие случилось вечером 31 декабря на улице Мира в поселке Темерницком Аксайского района.



Возгорание произошло на площади около трех квадратных метров в жилом 4-этажном доме. Для тушения были направлены 22 человека личного состава и четыре единицы техники. Спасатели справились с огнем в течение получаса.



- В результате пожара есть пострадавший, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – Ему была оказана первая медицинская помощь.