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Мужчина пострадал во время пожара в частном доме в Ростовской области

Мужчина пострадал во время пожара в частном доме в Ростовской области
Мужчина пострадал во время пожара в частном доме в Ростовской области. Происшествие случилось вечером 31 декабря на улице Мира в поселке Темерницком Аксайского района.

Возгорание произошло на площади около трех квадратных метров в жилом 4-этажном доме. Для тушения были направлены 22 человека личного состава и четыре единицы техники. Спасатели справились с огнем в течение получаса.

- В результате пожара есть пострадавший, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – Ему была оказана первая медицинская помощь.

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