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Мужчина пострадал в ДТП возле полпредства в Ростове

Мужчина пострадал в ДТП возле полпредства в Ростове

В Ростове водитель иномарки сбил пешехода. Авария произошла 18 сентября около 10 часов на улице Большой Садовой.

Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте - около дома № 73. Не посмотрев по сторонам, он выбежал на проезжую часть прямо перед автомобилем «Хендай Солярис». 36-летний водитель не успел затормозить и сбил пешехода.
- С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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