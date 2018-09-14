Мужчина пострадал в ДТП возле полпредства в Ростове





В Ростове водитель иномарки сбил пешехода. Авария произошла 18 сентября около 10 часов на улице Большой Садовой.



Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте - около дома № 73. Не посмотрев по сторонам, он выбежал на проезжую часть прямо перед автомобилем «Хендай Солярис». 36-летний водитель не успел затормозить и сбил пешехода.

- С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.