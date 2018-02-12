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Мужчина пострадал в аварии с участием «Мерседеса» и «Хендая»

Мужчина пострадал в аварии с участием «Мерседеса» и «Хендая»
Мужчина пострадал в аварии с участием «Мерседеса» и «Хендая». Авария случилась 14 февраля примерно в 4 часа утра.

По предварительной информации, 20-летний водитель «Хендая Акцента» пошел на обгон, но, не рассчитав, зацепил попутный «Мерседес». Пытаясь избежать столкновения, 32-летняя автоледи резко крутанула руль вправо. Машину занесло, и она врезалась в столб.

- В результате ДТП пострадал 53-летний пассажир «Мерседеса», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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