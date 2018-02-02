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Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Ростовской области

Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Ростовской области
28-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Ростовской области. Жилое строение загорелось вечером 3 февраля в станице Багаевской.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, огнем было охвачено 24 квадратных метра. На борьбу с пламенем у спасателей ушло около 20 минут. Что послужило причиной пожара, выяснят эксперты.

В ликвидации пламени принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава.

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