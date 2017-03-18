Авторизация

Регистрация
  • USD 57.93
  • EUR 62.37
Новости

Происшествия

0

Мужчина попал под колеса «Ниссана» в Ростове на парковке

Мужчина попал под колеса «Ниссана» в Ростове на парковке

Мужчина попал под колеса «Ниссана» в Ростове на парковке. ДТП случилось 19 марта примерно в половину девятого вечера.
- Авария произошла в районе дома № 190 на проспекте Стачки,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- По предварительным данным, 41-летний водитель иномарки сдавал назад на парковке, параллельной дороге, и наехал на 38-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы, но смог сам обратиться в ближайшую больницу за помощью.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!