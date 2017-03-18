Мужчина попал под колеса «Ниссана» в Ростове на парковке





Мужчина попал под колеса «Ниссана» в Ростове на парковке. ДТП случилось 19 марта примерно в половину девятого вечера.

- Авария произошла в районе дома № 190 на проспекте Стачки,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- По предварительным данным, 41-летний водитель иномарки сдавал назад на парковке, параллельной дороге, и наехал на 38-летнего мужчину.



Пешеход получил травмы, но смог сам обратиться в ближайшую больницу за помощью.