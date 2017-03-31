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Мужчина получил два огнестрельных ранения от своего знакомого в центре Ростова

Мужчина получил два огнестрельных ранения от своего знакомого в центре Ростова

Ростовчанин получил два огнестрельных ранения от своего знакомого в центре города. Пострадавший ищет свидетелей происшествия.

32-летний Алексей Тимошенко вечером 31 марта шел по улице Адыгейской со своим 5-летним сыном. Примерно в 21:30 к нему подъехал автомобиль «Хёндай Гетц». В салоне сидели бывшая жена мужчины и ее новый сожитель.

Тимошенко передал сына матери. Но затем между Алексеем и водителем иномарки произошел конфликт. Новый сожитель жены достал травматический пистолет, два раза выстрелил и скрылся. Алексей был ранен в живот и в руку. Его доставили в городскую больницу № 1 им. Семашко.
- После этого в полицию поступило заявление от человека, который стрелял, и от его спутницы,- рассказал Rostov.ru пострадавший.- Они утверждают, что я, безоружный, пытался напасть на них, сидящих в машине. И «травмат» был использован в целях самозащиты.

Сейчас Алексей все еще находится в больнице. Мужчину прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Пострадавший ищет свидетелей происшествия, которые могут подтвердить, что он не нападал на водителя и хозяйку «Хёндая». Всех, кто видел инцидент на улице Адыгейской, просят позвонить по номеру 8-928-778-76-90.
Мужчина получил два огнестрельных ранения от своего знакомого в центре РостоваМужчина получил два огнестрельных ранения от своего знакомого в центре Ростова

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