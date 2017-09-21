Мужчина покончил с собой после ссоры с женой в Ростовской области



Мужчина покончил с собой после ссоры с женой в Ростовской области. Трагическое происшествие случилось 20 сентября в Зверево. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



По информации издания, 34-летний Ярослав Т. в тот день поругался с любимой. Мужчина напился и решился на необдуманный поступок. Тело уроженца Луганской области нашли соседи. Труп был возле подъезда, рядом с газовой трубой.



Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину, из-за которой мужчина ушел из жизни.