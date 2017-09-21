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Мужчина покончил с собой после ссоры с женой в Ростовской области

Мужчина покончил с собой после ссоры с женой в Ростовской области
Мужчина покончил с собой после ссоры с женой в Ростовской области. Трагическое происшествие случилось 20 сентября в Зверево. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, 34-летний Ярослав Т. в тот день поругался с любимой. Мужчина напился и решился на необдуманный поступок. Тело уроженца Луганской области нашли соседи. Труп был возле подъезда, рядом с газовой трубой.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину, из-за которой мужчина ушел из жизни.

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