Мужчина погиб во время пожара в Ростовской области



В посёлке Нижнедонском Ростовской области во время пожара погиб мужчина. В частном доме по улице Заречной 25 декабря около 8:30 началось возгорание.



Пламя охватило площадь два квадратных метра.



- В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Потушив огонь, спасатели обнаружили тело мужчины. Возраст погибшего ещё неизвестен.



Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.