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Мужчина погиб во время пожара в Ростовской области

Мужчина погиб во время пожара в Ростовской области
В посёлке Нижнедонском Ростовской области во время пожара погиб мужчина. В частном доме по улице Заречной 25 декабря около 8:30 началось возгорание.

Пламя охватило площадь два квадратных метра.

- В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Потушив огонь, спасатели обнаружили тело мужчины. Возраст погибшего ещё неизвестен.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

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