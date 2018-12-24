Мужчина погиб во время пожара в Ростовской области
В посёлке Нижнедонском Ростовской области во время пожара погиб мужчина. В частном доме по улице Заречной 25 декабря около 8:30 началось возгорание.
Пламя охватило площадь два квадратных метра.
- В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Потушив огонь, спасатели обнаружили тело мужчины. Возраст погибшего ещё неизвестен.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.