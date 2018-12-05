Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Мужчина погиб во время пожара в Новошахтинске

Мужчина погиб во время пожара в Новошахтинске
В Новошахтинске во время пожара в частном доме погиб мужчина. ЧП произошло на Бульварной улице 7 декабря около 7 часов.

Как стало известно, в помещении загорелись личные вещи жильца. Соседи заметили огонь, когда он уже пылал на площади 15 квадратных метров. Они сразу вызвали пожарных.

- В тушении участвовали шесть спасателей и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ликвидировать огонь удалось в течение получаса. Справившись с возгоранием, спасатели обнаружили тело погибшего. Его личность, как и обстоятельства произошедшего, сейчас устанавливаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.