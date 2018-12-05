Мужчина погиб во время пожара в Новошахтинске



В Новошахтинске во время пожара в частном доме погиб мужчина. ЧП произошло на Бульварной улице 7 декабря около 7 часов.



Как стало известно, в помещении загорелись личные вещи жильца. Соседи заметили огонь, когда он уже пылал на площади 15 квадратных метров. Они сразу вызвали пожарных.



- В тушении участвовали шесть спасателей и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Ликвидировать огонь удалось в течение получаса. Справившись с возгоранием, спасатели обнаружили тело погибшего. Его личность, как и обстоятельства произошедшего, сейчас устанавливаются.