Мужчина погиб, упав с моста Сиверса в Ростове



В Ростове погиб мужчина, упав с моста Сиверса. ЧП произошло около 16 часов 13 октября в районе дома № 1.



Неизвестный встал на краю моста и в какой-то момент шагнул вниз.

- Он получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщил источник.



Очевидцы происшествия вызвали «скорую», но прибывшие медики только констатировали смерть мужчины. Сейчас устанавливается личность погибшего. Никаких документов при нём не обнаружено.



Полицейские проводят проверку по факту случившегося.