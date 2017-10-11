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Мужчина погиб, упав с моста Сиверса в Ростове

Мужчина погиб, упав с моста Сиверса в Ростове
В Ростове погиб мужчина, упав с моста Сиверса. ЧП произошло около 16 часов 13 октября в районе дома № 1.

Неизвестный встал на краю моста и в какой-то момент шагнул вниз.
- Он получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщил источник.

Очевидцы происшествия вызвали «скорую», но прибывшие медики только констатировали смерть мужчины. Сейчас устанавливается личность погибшего. Никаких документов при нём не обнаружено.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

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