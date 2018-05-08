Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке на Северном в Ростове



Житель ростовской многоэтажки погиб при пожаре. ЧП произошло 9 мая около 22 часов на проспекте Королева.



В многоэтажном доме № 6/3 загорелась квартира на восьмом этаже. На место прибыли спасатели и скорая помощь. Когда огонь удалось ликвидировать, пожарные обнаружили в помещении тело мужчины. Скорее всего, он не смог выбраться из квартиры, когда начался пожар.



В настоящее время на месте работают пожарные. Причину возгорания установят в ходе дальнейшей проверки.