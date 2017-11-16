Мужчина погиб при пожаре в квартире в Ростовской области





В Ростовской области при пожаре в квартире погиб мужчина. Происшествие, унесшее жизнь местного жителя, произошло в городе Волгодонске.



Сообщение о возгорании в девятиэтажном доме на улице Ленина поступило в оперативные службы 17 ноября в 11:20. На место прибыли 20 спасателей и пять единиц техники. Огнём была охвачена площадь 15 квадратных метров. На тушение пожарным понадобилось около получаса. Полностью горение ликвидировали в 11:58.



В результате пожара погиб мужчина, по предварительным данным, хозяин квартиры. Причины возгорания устанавливаются.