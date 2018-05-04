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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области
На Дону при пожаре погиб мужчина. ЧП случилось около часа ночи 6 мая в поселке Глубокий.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, в доме на улице Богдана Хмельницкого загорелась комната на площади 12 квадратных метров. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины.

- По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - добавили в ведомстве. - Личность погибшего и причину его смерти установят специалисты.

В тушении принимали участие 5 человек личного состава и две пожарные машины.

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