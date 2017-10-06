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Мужчина погиб под колёсами грузового поезда в Ростове

Мужчина погиб под колёсами грузового поезда в Ростове
В Ростове 45-летний местный житель погиб под колёсами грузового поезда. Трагедия произошла около часа ночи 8 октября.

По словам машинистов состава, мужчина начал перебегать железнодорожное полотно в районе остановочной площадки «Рабочий городок» перед приближающимся поездом.
- Следователь осмотрел место происшествия, опрошена локомотивная бригада, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в Южном следственном управлении на транспорте, - проводятся другие следственные мероприятия.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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