Мужчина погиб под колёсами грузового поезда в Ростове
В Ростове 45-летний местный житель погиб под колёсами грузового поезда. Трагедия произошла около часа ночи 8 октября.
По словам машинистов состава, мужчина начал перебегать железнодорожное полотно в районе остановочной площадки «Рабочий городок» перед приближающимся поездом.
- Следователь осмотрел место происшествия, опрошена локомотивная бригада, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в Южном следственном управлении на транспорте, - проводятся другие следственные мероприятия.
По факту случившегося проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.