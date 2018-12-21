Мужчина плеснул в лицо продавщице укусусом и ограбил магазин в Ростове



В Октябрьском районе Ростова в полицию обратилась женщина и рассказала о разбойном нападении. Злоумышленника задержали 25 декабря.



Как оказалось, в тот день 32-летний мужчина зашёл в табачный магазин, решив его ограбить. Он плеснул в лицо продавщице уксусом и вытащил из кассы 1 500 рублей. Затем подозреваемый убежал.



Правоохранители поймали его спустя пару часов после нападения.



- Фигурант оказался жителем Семикаракорска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.