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Мужчина плеснул в лицо продавщице укусусом и ограбил магазин в Ростове

Мужчина плеснул в лицо продавщице укусусом и ограбил магазин в Ростове
В Октябрьском районе Ростова в полицию обратилась женщина и рассказала о разбойном нападении. Злоумышленника задержали 25 декабря.

Как оказалось, в тот день 32-летний мужчина зашёл в табачный магазин, решив его ограбить. Он плеснул в лицо продавщице уксусом и вытащил из кассы 1 500 рублей. Затем подозреваемый убежал.

Правоохранители поймали его спустя пару часов после нападения.

- Фигурант оказался жителем Семикаракорска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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